الحرارة تلامس الـ42 والآتي أعظم !

يسيطر منخفض هندي موسمي فوق شبه الجزيرة العربية ودول الخليج ويتمدد بلهيبه الحارق نحو كافة الدول العربية، وفق ما كتب الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس على صفحته الخاصة على “فيسبوك”.

وينتج عن هذا المنخفض ما يلي:

1- هبوط بقيم الضغط الجوّي فوق السعودية والكويت الى 994hpa ويتمدد بقوّة نحو لبنان بحيث تنخفض قيم الضغط الى 1000hpa.

2- ارتفاع درجات الحرارة فوق الربع الخالي والرياض والكويت والعراق الى 57 درجة مئوية وفوق الأردن الى 46 درجة وفوق بادية الشام الى 47 درجة مئوية.

3- ترتفع درجات الحرارة فوق البقاع اللبناني لتلامس بين الساعة 12 و 2 ظهراً 42 درجة وتنخفض بعد الساعة الثانية الى 38 درجة، بينما تصل على الساحل الى 35 درجة وبفعل الرطوبة العالية التي ستصل الى 92% سيشعر اهل الساحل السوري واللبناني والفلسطيني انها لامست 41 درجة.

4- يمتد تأثير الكتلة الاستوائية الحارة الى تركيا فترتفع درجات الحرارة على السواحل التركية الى 43 درجة.

5- هبوب هواء لاهب من دمشق (46 درجة) وبادية الشام نحو البقاع وعكار الأمر الذي سيرفع درجات الحرارة في الشمال الى 39 درجة.

6- انخفاض بنسبة الرطوبة بقاعاً الى 10%، بينما ترتفع على الخط الساحلي الى 92% بعد الظهر فيتحول الجو الى خانق.

7- تستقرّ نواة المنخفض الهندي الموسمي فوق شبه الجزيرة العربية ودول الخليج حتى ظهر الأربعاء لتعود وتتمركز في الجنوب الأمر الذي سيسبب بتراجع حدّة الكتلة الإستوائية وتراجع درجات الحرارة.

8- تتحوّل الرياح الشمالية الغربية التي ستمرّ فوق السواحل المذكورة اعلاه الى حارة ورطبة الأمر الذي سيرفع الحرارة على الخط الساحلي للحوض الشرقي للبحر المتوسط.

9- يصل تأثير الكتلة الإستوائية الحارة الى بلغاريا وايطاليا واليونان وتصطدم بالكُتل الباردة الأمر الذي سيسبب تشكل المنخفضات العالية الفعالية فوق رومانيا فتتشكل السيول والفيضانات بسبب غزارة الأمطار المرتقب هطولها بكميات كبيرة.

10- تبقى درجات الحرارة مرتفعة ليلاً بسبب الأجواء الحارة في الجو اذ ستصل على ارتفاع 1700 متر الى 28 درجة”.

يشير الفيديو المرفق الى نشاط الكتلة الإستوائية وتمددها في الشرق الأوسط وغرب اوروبا.

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