خاصة جديدة في “فيسبوك”.. تعرف عليها ؟!

أعلن موقع فيسبوك عن توفير خاصية “فايند واي – فاي” أمام جميع مستخدميه على جميع تطبيقاته المحمولة، بعد فترة من التجربة المحدودة.

وتستهدف خاصية “Find Wi-Fi” مساعدة المستخدمين أثناء السفر والتجول، خصوصا من لا يمتلكون أي إمكانية أخرى للاتصال بالإنترنت أو من يريدون التوفير وعدم دفع أي مصروفات إضافية للحصول على باقات المحمول، وفقا لما أورده موقع “ذا نكست ويب”.

وكان فيسبوك قد بدأ العام الماضي تجربة الخاصية الجديد التي تهدف لمساعدة مستخدميه على إيجاد شبكات الواي – فاي العامة في الأماكن القريبة منهم، ولكن التجارب كانت على تطبيق فيسبوك لأجهزة أبل وفي أماكن معينة فقط.

وأكد “ذا نكست ويب” أن الشبكات التي ستتوافر عبر الخاصية الجديدة، هي تلك الشبكات التي قررت الشركات المالكة لها أو المسؤولة عنها مشاركة معلومات عنها بشكل عام على فيسبوك.

كما أوضح الموقع أن تشغيل المستخدم لهذه الخاصية سيساهم تسجيل جميع الأماكن التي يرتداها المستخدم عبر أداة “Location History”.

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