خوري: هذا هو الحل الوحيد لأزمة اللاجئين

أكد النائب وليد خوري أن “ليس هناك من لبناني وطني لا يثني على عمل الجيش والقوى الأمنية كافة التي تعمل للحفاظ على الأمن”.

خوري وفي حديث لبرنامج “لقاء الأحد” من “صوت لبنان” أوضح أنه “لا يتصور أن أي جيش في العالم قد يتصرف بهذه الدقة والمهنية كما فعل الجيش اللبناني، خصوصا مع وجود انتحاريين فجروا نفسهم في عرسال، من دون ان يقع في صفوفه ضحايا”.

وأضاف: “أن الإرهابيين انغماسيون أرادوا الدخول الى المجتمع اللبناني للقيام بعمليات انتحارية تهز البلد، ومن الجيد أن اللبناني محصن وهذه الأمور لن تؤثر على النسيج الوطني، لأن نية هز الاستقرار اللبناني واضحة، والمخيمات قد تشكل بيئة حاضنة للإرهابيين”.

ورأى أن “سياسة النأي بالنفس جيدة، ولكن لا نستطيع ان ننأى بالأمن والإرهابيون يستفيدون من ذلك للتحصن بالنازحين، والحل الوحيد يكون برجوع النازحين إلى بلادهم”.

وعن الكلام مع الحكومة السورية قال: “إنه مطروح ويمكن أن يكون بوساطة الأمم المتحدة إذا لم يكن مباشرا على الأقل في الشق الأمني أو اللوجستي”.

وفي ما خص سلسلة الرتب والرواتب، أشار خوري إلى أن “هناك عدة مشاكل عالقة، خصوصا بالمطالبات التي تفوق سقف الانفاق ب 1200 مليار”، مضيفا أن “لا أحد يريد تأخير السلسلة إنما المشكلة مالية فقط”.

وعن الانتخابات النيابية، قال: “إن كل الناس تتحضر للانتخابات النيابية ومن المبكر الحديث عن تحالفات، وسيكون تحالفنا مع ناس ينضوون معنا الى الفكر السياسي نفسه ويمكن ان تكون على القطعة”.

واعتبر أن “وثيقة بعبدا تشكل خارطة طريق باتفاق السياسيين لرسم الخطوات المقبلة لاننا لن نجلس 11 شهرا من دون عمل”.

ولفت الى ان “تجميد التفاهم بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” جاء بعد الخلاف على قانون الانتخاب”، مشيرا الى ان “الحوار سيعود الآن وقد تفاهمنا على الكثير من الملفات الاخرى”.

وعن كلام الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخير والتعليقات حوله فقرأه خوري ب “الحرب النفسية على اسرائيل”، وقال: “ان الانتقادات جاءت متأخرة وخجولة في حين اعتدنا ان تكون ردات الفعل والمواقف آنية بعد كلام السيد حسن نصرالله”.

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