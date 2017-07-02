الأمن السوري ينقذ دمشق من مجزرة

بعد متابعة وملاحقة دقيقة لـ 3 سيارات مفخخة، فجرت الجهات المختصة صباح اليوم اثنتين منها في منطقة عقدة طريق المطار بمدينة دمشق في حين حاصرت السيارة الثالثة في منطقة باب توما حيث قام الإرهابي الانتحاري الذي يقودها بتفجير نفسه ماتسبب بإرتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها “عند الساعة السادسة والربع صباح اليوم ونظراً للانتصارات الكبرى التي يحققها الجيش العربي السوري في الميدان وفي تصعيد إجرامي جديد لداعمي الإرهاب وصانعيه أرسلت التنظيمات الإرهابية 3 سيارات مفخخة صباح اليوم بغية تفجيرها في الأحياء الآمنة بدمشق حيث قامت الجهات المختصة الساهرة على أمن البلد برصدها ومتابعتها لمنعها من الوصول إلى أهدافها فتمكنت من تفجير سيارتين في منطقة عقدة طريق المطار وطاردت الثالثة وحاصرتها فقام الإرهابي الذي يقودها بتفجير نفسه في ساحة الغدير بمنطقة باب توما ماأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة والمنازل السكنية والآليات المتواجدة في المكان”.

وأكدت الوزارة أنها ”وبالتعاون مع الجهات المختصة تقف بالمرصاد لمثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة وستعمل جاهدة لقطع دابر الإرهاب ولن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين التكفيريين القتلة”.

وأهابت الوزارة بالمواطنين إلى ممارسة دورهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة والإدلاء بأي معلومات لديهم تتعلق بنشاط الإرهابيين وتحركاتهم حفاظاً على أمنهم وعلى أمن الوطن واستقراره”.

يذكر بأن الجهات المختصة كانت تلاحق ثلاث سيارات مفخخة وتمكنت عبر المتابعة من تفجير اثنتين منها عند مدخل مدينة دمشق عقدة المطار وأنه خلال محاصرة السيارة الثالثة بالقرب من ساحة التحرير قام الإرهابي بتفجيرها ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

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