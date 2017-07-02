أسود: خيار “التيار” بالانتخابات بجزين سياسي

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود في حديث تلفزيوني خلال جولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى جزين أن “كل الإشاعات التس نسمعها عن الترشيحات هي من باب التنافس لا أكثر”، موضحاً أن “خيار التيار خيار سياسي والمعركة تحتاج إلى مؤهلات وفرص للنجاح ومعروف اين هي هذه المؤهلات”.

واشار إلى أن “هناك رسالة من زيارة باسيل إلى العيشية التي لها مكان في قلوبنا، وهي التي دفعت أثمان كبيرة منذ الحرب وحتى اليوم، هي أن هذه المنطقة تقع جغرافيا في الجنوب ولكن تفكيرها في جبل لبنان وأهلها يؤيدون صحة التمثيل وحفظ الوجود”.

وعن التحالف الشيعي في جزين، شدد على أن “المكون الشيعي هو جزء من حركتنا السياسية النضالية نحن ندعمه ضد إسرائيل ونعول عليه في بناء دولة”.

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