تفجير دمشق لم يلهي الجيش السوري

ارتفع عدد الشهداء جراء التفجيرات الانتحارية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق صباح اليوم إلى 19 شهيداً وعدد من الجرحى جاوز الـ 50 مصاباً.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن 3 سيارات مفخخة انفجرت اثنتان منها على طريق المطار مقابل كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية وجامع بلال الحبشي والثالثة في ساحة الغدير في حي العمارة.

وأشار المصدر إلى أن التفجير الذي وقع في ساحة الغدير بحي العمارة أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات بين المواطنين وأضرار مادية بالمكان.