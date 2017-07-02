وفد من “القوات” زار “الديمقراطي” في الشويفات

زار وفد من حزب “القوات اللبنانية” في الشويفات، يتقدمه عضو المجلس المركزي ورئيس مركز الشويفات فارس طراد، مقر دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني في السراي الأرسلانية – الشويفات، حيث كان في استقبالهم مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي جاد حيدر (المكلف ملف العلاقة مع القوات اللبنانية)، رئيس دائرة الشويفات منير الريشاني وأعضاء هيئة الدائرة.

وتباحث الطرفان في سبل تفعيل العلاقة وتطويرها، خصوصا بعد التنسيق والتعاون المستمرين بين قيادتي الحزبين. كما أكد المجتمعون ضرورة العمل والتركيز على الشق الإنمائي للمدينة بما يخدم مصلحة أهلها جميعا.

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