عصابة سلب سيارات مستأجرة بقبضة الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي “شعبة العـلاقات العـامة” أنه إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلق بتوفيف شخصين في بلدة بريتال البقاعية، بجرم سلب سيارات بقوة السلاح بالاشتراك مع آخرين يقومون بالاتصال بعدد من مكاتب تأجير سيارات ويعمدون بطريقة احتيالية الى استدراج سائق السيارة المستأجرة إلى أحد الأماكن ويقومون بسلبه بقوة السلاح، مشيرة إلى أن قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من توقيف باقي افراد العصابة، وذلك في بلدات: كفرفاقود، كفرحيم وعين وزين، وهم كل من:

-ر. ق. (مواليد عام 1992)

-ف. ع. (مواليد عام 1997)

-س. ن. (مواليد عام 1996)

-ع. ن. (مواليد عام 1994)

ولفتت في بيان، إلى أنهم اعترفوا باستئجار سيارات بهدف استدراج سائقيها إلى بلدة بريتال وسلبها بقوة السلاح . التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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