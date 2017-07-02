فرنجية: نحن دفعنا الثمن

استقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه وفوداً من علما, وتوجه اليهم بالقول “بعد كل ما حدث من ظروف قاهرة وخطاب تضليلي بقي من هو مؤمن وبشدة بالانصهار الوطني والعيش المشترك وانتم خير مثال.”

واعتبر انه اليوم بات الكل يعرف ويعترف أن لدينا قناعاتنا ومبادئنا وثوابتنا لكننا أحرار ومنسجمون مع خياراتنا وهويتنا, مشيرا الى ان فلسطين ستبقى البوصلة ولو أن الأمر بات تهمة.. ونحن دفعنا ثمن “حلف الأقليات” لأننا وطنيون وعروبيون.

واضاف فرنجية نحن مع المقاومة منذ عبد الناصر إلى اليوم وسنبقى ولا ننقلب على خطابنا وفق المعطيات أو الظروف وبالمقابل, نحن ضد كل إقصاء أو إلغاء فما لا ترتضاه لنفسك لا تقبل به لغيرك.. وما شهدناه وسمعناه من قوانين طائفية وخطابات عنصرية أمر مؤسف.

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