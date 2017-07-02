لاريجاني: تحرير الموصل خطوة هامة لإرساء الأمن في المنطقة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، أن تحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة عناصر “داعش” الإرهابيين التكفيريين يشكل خطوة هامة في سياق إرساء الأمن والاستقرار المستديم على صعيد المنطقة.

وفي برقية بعث بها بالمناسبة إلى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اذ هنأ لاريجاني بمناسبة “النصر الكبير” الذي حققه الشعب والحكومة العراقيان في إطار عمليات تحرير الموصل من أيدي عناصر “داعش” الإرهابيين التكفيريين، أكد أن هذا النصر يشكل خطوة هامة في سياق إرساء الأمن والاستقرار المستديم على صعيد المنطقة وخاصة جمهورية العراق الصديقة والشقيقة.

ونوّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في برقيته إلى نظيره العراقي، بدور المرجعية الدينية وتوجيهاتها، إلى جانب التماسك والانسجام والتنسيق الوطني في تحقيق هذا الانتصار؛ مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه الانجازات لتحقيق الانتصارات القادمة في هذا البلد.

وشدد لاريجاني في رسالته على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المساندة دوما للحكومة والشعب العراقي المسلم والجار وبما يصب في مصلحة التنمية والتطوير ومكافحة الإرهاب في هذا البلد؛ سائلاً الباري تعالى بالرقي والكرامة للعراق حكومة وشعباً ولرئيس البرلمان العراقي بدوام الازدهار.

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