“داعش” يتوعّد كلّ من يتحدّث عن موت البغدادي!

ذكرت مصادر في محافظة نينوى العراقية أن تنظيم “داعش” الإرهابي هدد بجلد كل من يتحدث عن موت زعيمه أبو بكر البغدادي 50 جلدة، وذلك بعد إعلان شيخ مقرب منه مقتله.

وبحسب ما نقل موقع “السومرية نيوز” عن مصادر محلية، فإن “تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا في أرجاء تلعفر غرب الموصل، حدد فيه عقوبة 50 جلدة لكل من يتحدث عن موت البغدادي، في ردة فعل مفاجئة من قبل التنظيم الذي التزم الصمت حيال مصير زعيمه”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “خطبة أبو قتيبة، وهو أحد المقربين جدا من البغدادي، يوم الجمعة الماضي، في أحد مساجد تلعفر لمحت بشكل واضح لمقتل البغدادي، ما أثار جدلا واسعا”.

ولفت إلى أن “لجوء داعش لفرض هذه العقوبة يأتي تحسبا لحصول انشقاقات أو انهيارات في صفوفه أو نشوب اقتتال داخلي للاستحواذ على المناصب نظرا لوجود إشكالات وخلافات واسعة داخل صفوف التنظيم”.

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