نتنياهو خضع لضغوط اليمين وسمح بغير المسموح

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خضع لضغوط اليمين بالسماح لوزراء وأعضاء في الكنيست بزيارة المسجد الأقصى.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، فإن نتنياهو سمح، بعد مشاورات بينه وبين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، السماح للوزراء وأعضاء الكنيست بزيارة المسجد الأقصى اعتبارا من الأسبوع المقبل.

يذكر أن هذا القرار سيخول للوزراء والحاخامات وأعضاء الكنيست الاسرائيليين، اقتحام المسجد الاقصى في حين كانت تقدمت الشرطة الاسرائيلية بطلب قبل أشهر عدة للسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الحرم القدسي.

وفي وقت سابق، أغلقت القوات الإسرائيلية، أبواب المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين من دخوله، بزعم إلقاء الحجارة على المستوطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا الأقصى.

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