العراق: داعش ينهار بشكل تام والاشتباكات تنحصر في أقل من 300 متر مربع في الموصل القديمة

2 يوليو, 2017 - 4:49 مساءً
2 يوليو, 2017
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