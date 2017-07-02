فلسطين: ليبرمان: إسرائيل لن تقبل اتفاقاً في سوريا يكون الإيرانيون جزءاً منه

2 يوليو, 2017 - 4:51 مساءً
2 يوليو, 2017
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