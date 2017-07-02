مصري يقتل جدته الأردنية ويسرقها …واليكم السبب!

جريمة جديدة بشعة تنضم لقافلة الجرائم التي باتت تتراود على مسامعنا بلا توقف .. ولكن هذه المرة بطعم مختلف!

الجدة .. هي الحضن الدافئ وهي الأمان الذي لا نشبع منه، ولكن في مصر انقلبت الآية، فمراهق مصري لم يتجاوز عمره 18 ربيعاً أقدم بقلب بارد على خنق جدته الأردنية والسبب “ضائقة مالية يمر بها”!.

وفي يوم الجريمة، تقدم الحفيد صوب منزل جدته، وطرق الباب، وما أن فتحت حتى تهجم عليها ودفعها على الأرض وخنقها حتى الموت، ثم سرق أموالها وهاتفها المحمول.

وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن جثة الجدة المسنة (85 عاما) وجدت يوم أمس، في غرفة نومها في منزلها بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

تقول المصادر إن الجدة كانت ترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وقُتلت نتيجة الخنق وفق الآثار الظاهرة على رقبتها.

واعترف المتهم في التحقيقات بسرقته للمجني عليها؛ بسبب مروره بضائقة مالية، وبأنه لم يقصد قتلها، لكنه خشى من كشف أمره.

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