حزب الله يوجّه نداءً إلى الحكومة اللبنانية!

وجّه نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم نداءً إلى الحكومة اللبنانية متمنياً أن تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة في داخل سوريا.

وقال: “آن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل، فالحلّ الأمني لا يكفي وحده ويتطلب هذا الحل حلاً سياسياً واجتماعياً، وقد تبيّن بحسب الإحصاءات المفوضية أن فيها أمناً ساعد على عودة 500 ألف من النازحين”.

وسأل قاسم خلال احتفال تكريمي في كفرصير “لماذا لا يسهَل لمن يستطيع أن يعود وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية”.

وقال: “ما هي الحجة عند الآخرين عند الدول الكبرى خاصة عندما حرر محور المقاومة 30 ألف كيلومتر مربع من البادية السورية وبعض قراها يعني بثلاثة أضعاف لبنان خلال الشهر الأخير وهذا إنجاز كبير ويسهِّل أيضاً عودة النازحين إذا ما كان هناك جدية حقيقية في العمل”.



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