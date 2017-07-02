إعادة محطة حافلات الراموسة بمدينة حلب إلى الخدم

أعلن محافظ حلب حسين ديابعن “إعادة محطة انطلاق الراموسة في حلب للعمل بعد خمس سنوات من خروجها عن الخدمة بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية”، مؤكداً أن “عودة كراج الراموسة للعمل تندرج في سياق الجهود المبذولة لتأهيل جميع المرافق الخدمية التي تضررت بسبب الإرهاب وإعادة وضعها في خدمة المواطنين”

ولفت إلى ان “المحافظة خصصت حافلات لنقل المسافرين من وإلى الكراج وبتواتر مدروس يراعي تأمين خدمة النقل الداخلي لهم بأسرع ما يمكن”، مشيراً إلى أن “محطة انطلاق الراموسة سيرت اليوم 81 رحلة إلى مختلف المحافظات بواقع 2500 راكب”.

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