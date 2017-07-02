بالفيديو…بعد 21 عاماً..نوال الزغبي تكشف سبب خلافها مع وائل كفوري!

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والذي يعرض على فضائية “سي بي سي” المصرية.

وفي خلال الحوار، كشفت الزغبي أن أغنية “مين حبيبي أنا” التي جمعتها في ديو غنائي مع الفنان اللبناني وائل كفوري، كانت سببًا في الخلاف بينهما منذ أكثر من (20 عامًا).

وقالت إن الأغنية التي صدرت في عام 1996 والتي حققت نجاحًا عربيًا واسعًا، سببت الخلاف مع كفوري بسبب ادعاء كل طرف بأنه عامل النجاح الرئيس.

وتابعت الزغبي: “كنا عيال صغيرين، اتخانقنا بجد وكان حفلات لازم نعملها سويًا ولغيناها، غنيناها 8 حفلات ولغينا 10”.

تفاصيل خناقة #نوال_الزغبي و #وائل_كافوري منى الشاذلي Mona Elshazly Publié par ‎برنامج معكم منى الشاذلي‎ sur vendredi 30 juin 2017

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