قناديل البحر تغزو الشواطئ.. دوريات راجلة تجنباً لحدوث مفاجآت!

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن آلافا من سمكة “قنديل البحر” غزت شواطئ مدينة صور، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، وهاجمت عشرات السابحين في بحر صور اليوم.

وقد تفاجأ السابحون عند الشاطئ الرملي جنوبي مدينة صور، بموجة من “القناديل” في المياه، أصابت عددا كبيرا منهم بلسعات حارقة، وتدخل مسعفو الشاطئ الذين قاموا باصطياد عدد كبير منها وطمروها في الرمل.

ولفت رئيس لجنة الإعلام والسياحة في بلدية صور المحامي خضر عكنان إلى أن “هذه القناديل تغزو شواطئنا مع بداية شهر تموز، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وتظل حتى أواخر شهر آب، ثم تبدأ بالاختفاء تدريجيا”.

وأشار إلى أن “رئيس بلدية صور حسن دبوق أعطى توجيهاته لرجال الإنقاذ وعناصر الإسعاف والطوارئ في البلدية، لتبقى أعينهم على رواد الشاطئ والسابحين، ومراقبة الشواطئ على مدار ساعات اليوم، وأعطى أوامر بتسير دوريات راجلة على طول الشاطئ تجنبا لحدوث مفاجآت”، بحسب الوكالة.

وأفاد أن “البلدية نصحت رواد البحر بالابتعاد عن مكان وجود هذه القناديل، وعدم الاقتراب منها كي لا يصيبهم أذى”.

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