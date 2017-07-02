بالأسماء… شبكة لتسهيل الدعارة في أحد فنادق جونية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام أحد الأشخاص بتسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات داخل أحد فنادق جونية.

بنتيجة المتابعة والرصد، داهمت قوة من المكتب المذكور بتاريخ اليوم 2/7/2017 منزل المطلوب في محلة حالات ويدعى: ب. أ. (مواليد عام 1989، لبناني) الملقب بـ”بطروسة” وأوقفته.

كما جرى مداهمة الفندق في محلة جونية وأوقفت القوة 4 فتيات سوريات الجنسية، تعملن لصالح المذكور في مجال الدعارة وهن: ع. و. (مواليد عام 1999)، و. ش. (مواليد عام 1988)، ن. م. (مواليد عام 1995)، س. د. (مواليد عام 1993).

وقد تبين أنه مطلوب بمذكرات توقيف عدة بجرم الدعارة. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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