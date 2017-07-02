زاخاروفا:بدء حملة إعلامية جديدة ضد دمشق

اعربت المتحدثة باسم وزارةالخارجية الروسية،ماريا زاخاروفاعن اعتقادها بـ”أن حملة إعلامية جديدة تزعم استخدام دمشق سلاحا كيميائيا قد بدأت”، مشيرةً إلى أنه “كما حذرنا قبل أيام، فإن الحملة الإعلامية حول مزاعم باستخدام دمشق للسلاح الكيميائي قد بدأت”.
وبخصوص شريط الفيديو الذي أريد به أن يدعم هذه المزاعم، رجحت زاخاروفا أن “هذا الشريط لن يكون الأخير، فستكون هناك مثل هذه الأشرطة المتباينة من حيث جودتها، منها السيئة كهذا الشريط، وأخرى تناسب معايير هوليود”.
كما عبرت عن قناعتها في أن “المواد المفبركة من هذه النوع ستكون كثيرة، نظرا لأبعاد الحملة الجديدة ضد دمشق”.
وفي 1 تموز زعمت بعض الجماعات المسلحة المعارضة أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الكلور ضد تنظيم “فيلق الرحمن” في قرية عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق، وهو ما نفاه الجيش السوري بالقول إنه لم يعد يمتلك الأسلحة الكيميائية أصلا، ووصف تلك الادعاءات بـ”الكاذبة والعارية من الصحة”.