هل تخطط “جبهة النصرة” لعمل استفزازي !!

أفاد مصدر عسكري – دبلوماسي مطلع لوكالة “سبوتنيك” بأن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، المدرج على قائمة مجلس الأمن الدولي للمنظمات الإرهابية، يقومون بالتحضير لعمل استفزازي باستخدام غاز السارين في مدينتي خان شيخون وكفريا، وأعمال التحضير تجري بأحد المخازن في المحافظة.

وقال المصدر لـ”سبوتنيك”: “بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، تجري في موقع أحد المباني الصناعية، ببلدة المغارة بمحافظة إدلب، أعمال التحضير لتنظيم عمل استفزازي باستخدام مادة “السارين” السامة. ومن المتوقع وجود ذخائر في هذا المخزن تم تزويدها بهذه المادة السامة”.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة من مواطني الدول الأجنبية، بما في ذلك مواطني الولايات المتحدة، وتركيا، بالإضافة الى أحد قادة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابية، وصلوا إلى هناك للتحضير لهذا الاستفزاز.

وقال المصدر: “يوجد أساس للاعتقاد بأن هذا العمل الاستفزازي سينفذ في بلدتي خان شيخون وكفريا. والهدف — تشويه صورة الحكومية السورية، وإفشال عملية التفاوض في أستانا، المقرر عقدها يومي 4-5 تموز”.