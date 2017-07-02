باسيل حفل في تدشين معمل الجية الجديد : لبنان يجب ان يتحول الى انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي للتوفير أكثر على الناس

2 يوليو, 2017 - 7:46 مساءً
2 يوليو, 2017
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