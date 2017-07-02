إيران ليست قلقه من ’’إجراءات عسكرية’’ ضدها!

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، اليوم الأحد، إن الجمهورية الإسلامية “غير قلقة أمنيا” بشأن “إجراءات عسكرية” ضدها في المنطقة أو خارجها.

وقال شمخاني في كلمة خلال اجتماع المجلس الاداري في مدينة مشهد شمال شرق البلاد أن “إيران دولة قوية مفعمة بالاستقرار والأمن وتنتهج سياسة محددة وإدارة قائمة على مبادئ الثورة الإسلامية، الأمر الذي يميز إيران بشكل كبير عن باقي الدول الإقليمية”.

واضاف إن “الأمن والاستقرار الذي تنعم به إيران ناجم عن نوع السيادة والقيم الدينية والخبرة في الادارة المستقلة دون تدخل الأجانب”.

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