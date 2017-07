بالفيديو…هذه هي المسلسلات الكرتونيه المفضله لقصي خولي!

هذا احلى شي بالعالم الطفولة، جيلي على الأقل بحكي عن جيلي 🤣🤣🤣 وعن حالي هههه مشان ما حدا يزعل انا حياتي كلها تأسست على هي المسلسلات ❤️❤️❤️ رايح احضري شي ١٠ حلقات ضربة وحدة هلق 🤣🤣🤣 المفارقة العظيمة انو هي الأفلام كرتون يعني متل ليدي أوسكار، سندباد ، غرندايزر، ساسوكي ، عدنان ولينا ، جونغر، جورجي ، سالي ………… وكتير مسلسلات الغريب انو كل ما بحضرهم بحس حالي عم احضرهم لأول مرة والله العظيم نفس المتعة والفرح والخوف والصدق 👌👍🏼❤️ بوساتي لعيونكن باي عندي مسلسل عظيم بدّي تابعو 👋💕

A post shared by Kosai Khauli (@kosaikhaulii) on Jul 2, 2017 at 7:09am PDT