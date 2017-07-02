بالفيديو…هذه هي المسلسلات الكرتونيه المفضله لقصي خولي!

كشف النجم السوري قصي خولي من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على انستغرام، عن مسلسلاته المفضلة من الطفولة وتبين أن قصي يحب مسلسلات الكرتون. وظهر في الفيديو وهو يغني شارة مسلسل “جزيرة الكنز”، وأرفق الفيديو بتعليق:

“هذا احلى شي بالعالم الطفولة، جيلي على الأقل بحكي عن جيلي وعن حالي هههه مشان ما حدا يزعل انا حياتي كلها تأسست على هي المسلسلات رايح احضري شي ١٠ حلقات ضربة وحدة هلق المفارقة العظيمة انو هي الأفلام كرتون يعني متل ليدي أوسكار، سندباد ، غرندايزر، ساسوكي ، عدنان ولينا ، جونغر، جورجي ، سالي وكتير مسلسلات الغريب انو كل ما بحضرهم بحس حالي عم احضرهم لأول مرة والله العظيم نفس المتعة والفرح والخوف والصدق. بوساتي لعيونكن باي عندي مسلسل عظيم بدّي تابعو”.

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