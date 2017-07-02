أردوغان استقبل وزير الدفاع الروسي بإسطنبول

2 يوليو, 2017 - 8:16 مساءً المصدر: وكالات
أردوغان استقبل وزير الدفاع الروسي بإسطنبول
استقبل الرئيس التركيرجب طيب أردوغان، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في إسطنبول وجرى اللقاء مغلقًا بين الجانبين في قصر “تارابيا”، بإسطنبول.
وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.
المصدر: وكالات
2 يوليو, 2017

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