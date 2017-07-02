استعراض عسكري بالموصل تمهيداً لاعلان “النصر النهائي” على داعش

ظمت قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية العراقية ، الاحد، استعراضا امنيا في الموصل القديمة ايذانا بقرب انتهاء معركة استعادة كامل الاراضي في المدينة من سيطرة تنظيم داعش، بعد تسعة اشهر من القتال في المدينة

وقال مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه، ان ” قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية قامت اليوم باستعراض النصر بعد إنهاء واجباتها في جنوبي الموصل القديمة وشرق الجنوب وغرب الجنوب”.

وأضاف المصدر، ان “الاستعراض الامني للقوات العراقية جرى في حي الطيران بالجانب الأيمن من الموصل٬ وهو عبارة عن كراديس تابعة للشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات النخبة بحضور القادة والمسؤولين الميدانيين”.

وكانت قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع قامت٬ أمس السبت٬ باستعادة الجزء الشمالي لحي الشفاء والسيطرة على المستشفى التعليمي “ابن سينا” والاستشارية ومصرف الدم والطب الذري ومشروع الماء والتحليلات المرضية٬ في الساحل الأيمن للموصل.

ويشير المراقبون للوضع الامني في العراق بان البلاد تتهيأ ،لإعلان “النصر النهائي”واستعادة كامل مدينة الموصل القديمة من سيطرة تنظيم داعش، مشيرين الى ان العراقيين بدأوا بالتحضيرات المطلوبة للاحتفال باندحار داعش من المدينة بصورة نهائية، والتي تعتبر اكبر معقل لداعش في العراق.