بغداد تدين تفجير دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا

أدانت وزارة الخارجية العراقية، التفجير الانتحاري في دمشق، مؤكدة تضامن العراق مع سوريا بوجه الجماعات التكفيرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان، إن “وزارة الخارجية العراقية تدين العملية الإرهابية الانتحارية التي نفذتها العصابات الإجرامية في ساحة التحرير شرق العاصمة السورية دمشق”.

وأكد جمال، “تضامن العراق مع الشقيقة سوريا بوجه الجماعات التكفيرية كتنظيم داعش المندحر”، مشيرا الى “ضرورة المضي بالجهود الدولية لضرب هذه الجماعات نحو مزيد من القوة للقضاء عليها نهائياً وتجنيب دول العالم شرورها وجرائمها”.

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