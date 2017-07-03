هل هناك اتفاق مسبق حول تعيين أمين عام للخارجية ؟

نفت مصادر وزارة الخارجية ومصادر تيار “المستقبل” عبر صحيفة “الأخبار” أن “يكون هناك اتفاق بإحالة الأمين العام بالوكالة ومدير الشؤون السياسية في الخارجية شربل وهبة إلى التقاعد قبل صدور التشكيلات يُحتّم ترفيع القنصل هاني شميطلي إلى الفئة الأولى وتعيينه أميناً عاماً”، مؤكدة أن “إصدار التشكيلات بحاجة إلى أمين عام أصيل”.

وأعربت المصادر عن تخوفها من”طلب تعديلات آخر لحظة، ولا سيّما من جانب حركة أمل. فبعدما وافقنا على طلباتها، بدأ يُنقل عنها أنّ قيادتها غير راضية عن بعض البنود”، مشيرة إلى ان “ما نالته حركة أمل سفارة ثانية في أميركا الجنوبية، فحصلت على كوبا، ومبادلة أبو ظبي بالكويت. وكانت الحركة قد طالبت بتبديل ستوكهولم بمدريد، ولكن لم يُبحث بذلك”.

وأكدت المصادر أن “حركة أمل لا تزال تُراهن على الحصول على بعثة لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، والتي رفض وزير الخارجية جبران باسيل منحها إياها”.

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