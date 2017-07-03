مطار بيروت ينجو من مخطط “جهنمي” لتفجيره

كشفت المعلومات لصحيفة “الديار” أن محاولة استهداف مطار رفيق الحريري الدولي، والتي تأتي ضمن مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تطال مؤسسات ومناطق لبنانية عدة كان يخطط لها الإرهابي الموقوف خالد السيد، كانت تعتمد على مخيلة إجرامية جهنمية، إذ قضت الخطة بإشعال حرائق متعمدة في محيط المطار، بغية تشويش الرؤية ومن ثم عرقلة حركة الطائرات التي ستُجبر نتيجة الدخان المتصاعد على تغيير مسارها وارجاء هبوطها، ما يؤدي إلى زيادة الإزدحام في صالة الإنتظار التي يُفترض، تبعا للسيناريو المرسوم، أن تكتظ بأهالي المسافرين المتأخرين في الوصول.

وعندئذ يقتحم الانغماسيون المكان ويفجرون أنفسهم بالمواطنين المنتظرين، لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

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