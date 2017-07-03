إحياء الذكرى الأولى لتفجيرات القاع

أحيت بلدةُ القاع، الذكرى السنوية الأولى لشهداء العمليات الإرهابية التي استهدفت البلدة وشهداء الأحداث اللبنانية، وأكدت الكلمات أنّ “أحداً لا يستطيع أن يخوّف أبناء البلدة، والإرهاب سيُهزم”.

حضر القداس الوزير ميشال فرعون ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الإعلام ملحم الرياشي، القاضي جوزف غنطوس ممثلاً وزير العدل سليم جريصاتي، النواب: انطوان زهرا، مروان فارس، الوليد سكرية، العميد الركن عطية اسحاق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون، ضباط من الجيش والقوى الأمنية، أعضاء المجلس العسكري، فاعليات بلدية، سياسية، اجتماعية، إختيارية، وحشد من الأهالي وذوي الشهداء والجرحى.

ترأس القداس راعي ابرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال وألقى كلمة قال فيها: “نكرّم اليوم شهداءَ سقطوا على هذه الأرض الطيّبة في سبيل أن تبقى القاع الصخرة التي لا تتزعزع، صامدةً في مواجهة الشرّ والإرهاب، شهداؤنا حملوا صليبهم وتركوا السلام والمحبة لنا في منطقة بعلبك- الهرمل، في هذه الأرض ثابتون رغم كل ما يهدّد المنطقة، لن نخاف ولن نتخاذل ولن نترك الأرض، نحن سياج للوطن، ستبقى القاع صامدة ونحن مع أهل القاع في صمودهم وعزّتهم وكرامتهم”.

وأضاف: “نحيّي الجيش اللبناني ونؤكد أنه وحده يدافع عن الوطن ليبقى واحداً لكل أهله من دون تفرقة، ولدعوة للجميع الى الوحدة والتعاون من أجل خلاص الوطن”، مؤكداً “أننا على استعداد لتلبية دعوة الشهادة من أجل الحق والمحبة والعيش المشترَك، وكلنا إيمان أنّ كل شهيد سقط على أرض الوطن قديس يشفع لجميع اللبنانيين”.

وبعد القداس، كانت وعلى درج الكنيسة كلمةٌ لذوي الشهداء ألقاها طوني وهبي أكد فيها “أنّ شهداء القاع لم يكونوا لحزب أو فئة أو منطقة، هم شهداء الوطن الذي توحَّد بكل أطيافه، وانّ الوفاء لرفاتهم الذكية ليست بإقامة المناسبات فقط، بل الوفاء لقيَم التضحية والمحبة لهذه الأرض والعيش مع أهلها الذين يؤكدون كل يوم من خلال اندفاعهم تجاهنا، أنهم معاً دائماً وفي كل الظروف في هذه المنطقة البقاعية العصيّة على كل أشكال الإرهاب والظلام”.

وطالب بإسم أهل الشهداء بـ”النتائج الشافية للتحقيقات من أجل طمأنة النفوس المحرومة ومنعاً لأيّ استغلالٍ سياسي أو مصلحي كان”.

وأكد رئيس بلدية القاع بشير مطر “أنّ القاع قوية وصارت أقوى بحماية الجيش الوطني وصمود أهلها في وجه الإرهاب التكفيري، وكل ما تعرّضت له من ضغوطات وقهر وظلم وتفجير واحتلال للأرض وقطع للمياه”، مؤكداً “البقاء في هذه الأرض ومطلبنا واحد الدولة وسيادة القانون والعيش المشترَك وعدالة التمثيل على مبدأ الحرّية والمساواة بالحقوق والواجبات”، مشدِّداً على “ضرورة عودة الأمور الى نصابها الصحيح والقانوني، ونتطلّع لعهدٍ جديدٍ تسودُه العدالة والأمن والإستقرار”.

وتوجّه بالشكر لكلّ مَن “مدّ يد العون للقاع وأهلها في مواجهة المحنة”. وبعد الكلمات تمّ وضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء البلدة باسم رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، والدكتور سمير جعجع وبلدية القاع، ثمّ مسيرة الى مدافن البلدة.

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