ما حقيقية رفض الإمارات اعتماد سفير “شيعي” للبنان ؟

كشفت مصادر صحيفة “الأخبار” أن “آخر فصول التقاسم الطائفي للتشكيلات الدبلوماسية، هو الابتزاز المُمارس في ما خصّ بعثة لبنان إلى دولة الإمارات، عبر تسويق خبر عن تلقي رسائل غير مُباشرة من أبو ظبي، تفيد بأنها لن تقبل اعتماد سفير لبناني في حال كان شيعياً. وذلك بسبب العلاقة المتوترة بين حزب الله ودول الخليج، علماً بأنّ السفير اللبناني الحالي لدى الإمارات حسن سعد عُيّن عام 2013، في ذروة الخلافات بين الفريقين. ولم تشهد علاقته توتراً مع أبو ظبي. وحتّى في لبنان، الزيارات دائمة بين السفير الإماراتي لدى لبنان ورئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وأشارت مصادر الخارجية اللبنانية، عبر “الأخبار”، إلى أنه “لم نتبلّغ رسمياً من الإمارات هذا الموقف. ولكن هذا ما ينقله سفراء عن الدبلوماسية الإماراتية”، مضيفة “انطلاقاً من هنا، ومنعاً لأي خلل في العلاقة بين البلدين، طرحنا في البداية المداورة الطائفية في السفارات، وتعيين مسيحي في أبو ظبي، إلى جانب رغبتنا في تعزيز الحضور المسيحي في الخليج”.

ونفت مصادر مُطلعة على الملف الدبلوماسي “وجود فيتو إماراتي من هذا النوع”، مذكرة بأن “الشائعة حول رفض الامارات لأي سفير شيعي جرى ترويجها زمن حكومة نجيب ميقاتي، وتتكرر اليوم لرغبة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في ضمّ أبو ظبي، كلّ إلى حصته”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

