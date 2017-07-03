محاولة انقلاب في قطر

اتهم وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأنها تسعى إلى تغيير النظام في الدوحة، مشددا على أن القطريين مستعدون للدفاع عن بلادهم.

ورد العطية على سؤال في حوار مع قناة “Sky News” البريطانية عما إذا كان يعتقد أن ما يحدث هو محاولة لتغيير النظام في بلاده بالقول: “هذا ما حدث بالضبط، ولا أقول شيئا افتراضيا”.

وأعرب العطية عن أمله في أن لا يحدث تدخل عسكري في بلاده، وقال في هذا الشأن:”آمل أن لا نصل إلى مرحلة يتم فيها التدخل العسكري لكننا نقف جاهزين دائما.. للدفاع عن بلادنا”.

وأضاف وزير الدفاع القطري في هذا السياق “لقد كانت هناك محاولة انقلاب كبيرة في 1996، وعام 2014 كانت هناك محاولة انقلاب ناعمة، وهو ما يحصل أيضا اليوم”.

وأكد العطية أن قطر أثبتت تاريخيا أنها دولة ليس من السهل أن “تبتلع”، مشيرا إلى أن مطالب السعودية والإمارات ومصر وغيرها تعد “تعدياً على سيادة البلاد”، وأن الدوحة تشعر أنها تلقت “طعنة في الظهر” من قبل أصدقاء.

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