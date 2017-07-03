بالفيديو.. مصرع ملكة جمال مع صديقتها أثناء “بث مباشر”

في حادثة مروعة، لقيت ملكة جمال المراهقين في أوكرانيا مع صديقتها حتفهما أثناء بث مباشر من داخل السيارة التي كانت تقودها المراهقة.

وفي تفاصيل الحادث، وافت المنية كلا من صوفيا ماجيركو (16 عاما) وصديقتها داشا ميدفيديفا (24 عاما)، وذلك بعد تحطم سيارتهما، أثناء سيرها بسرعة جنونية في منطقة خاركوف الأوكرانية.

ويظهر الفيديو الفتاتان في حالة هستيرية وهما تسمعان الموسيقى بصوت عال وتشربان الخمر، أثناء تصوير نفسيهما قبل لحظات من الحادث.

ويشار إلى أن ملكة الجمال لفظت أنفاسها مباشرة بعد الحادث، بينما وافت المنية صديقتها في الطريق إلى المستشفى.

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