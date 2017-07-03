نائب سوري يخالف تعليمات الرئيس الأسد!

نشرت عدة وسائل اعلامية سورية خبراً عن ملاسنة حصلت بين شرطي المرور ونائب في البرلمان السوري بسبب قيام شرطي المرور بإزالة الفيميه عن سيارة النائب تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأسد الذي أمر بإزالة الفيميه عن كافة السيارات.

وعلى إثر المشادة الكلامية قام شرطي المرور بمصادر سلاح النائب وسيارته كما قال نشطاء عبر صفحاتهم في فيسبوك، بينما أكدت وسائل اعلام سورية أن النائب اشتكى لرئيسة المجلس التي رأت بدورها أن الفيميه حق النائب في حال سمح القانون بذلك.

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد كان قد أعطى توجيهات بإزالة الفيميه عن كافة سيارات المسؤولين باستثناء رؤوساء الأفرع الأمنية.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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