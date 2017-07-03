تنسيق روسي – سوري للرد على الاستفزاز الإسرائيلي

كد الدكتور حسن حسن، الخبير الاستراتيجي السوري، أن “العمليات الإسرائيلية على الأراضي السورية تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتهدف لحماية الإرهاب، وأن الرد عليها يتم بالتنسيق مع الحليف الروسي والإيراني”.

وقال حسن، “في كل مرة يتقدم فيها الجيش السوري لملاحقة فلول “جبهة النصرة”، يقوم الطيران الإسرائيلي بإحدى عملياته، وهذا يتم نتيجة لانتحار تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق، ومحاصرته بواسطة الجيش في سوريا وهو ما يمثل انزعاجًا لها، وتهديدًا لأمنهم، وقد أكد مسؤولين إسرائيليين في أكثر من مناسبة أن إنكسار “داعش” في العراق وسوريا سيؤدي إلى تقوية الدولة السورية”.

وحول مدى تحقيق إسرائيل لأهدافها من تلك الضربات، قال حسن إنها “تهدف لرفع الروح المعنوية للميليشيات المسلحة وعلى رأسها “داعش وجبهة النصرة”، وعلى الجانب الأخر خفض الروح المعنوية لمقاتلي الجيش السوري، وكذا إرسال رسالة إلى الروس والإيرانيين، بأن اسرائيل ما زالت قادرة على خلط الأوراق، وفي بعض الأحيان تتصاعد تلك العمليات قبل كل استحقاق لتصعيد المسار السلمي وبخاصة “أستانا”، وليس هناك فاصل بين التصعيد الإسرائيلي والتصعيد الأمريكي”.

وعن الردود المتوقعة من الجيش السوري على تلك الاستفزازات الإسرائيلية، أوضح حسن، أن “تكرار العمليات الإسرائيلية يعني أن العدوان لم يحقق أهدافه، والرد السوري لا يكون بتلك السهولة، فكما أن تل أبيب تنسق مع الولايات المتحدة، نحن أيضا ننسق مع حلفائنا الروس والإيرانيين لأن الحرب الدائرة الآن في المنطقة تشترك فيها أطراف إقليمية ودولية، وفي ظل تلك الأوضاع المتشابكة لا يمكن الرد دون التشاور مع موسكو وطهران”.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية قصفت في 24 يونيو/حزيران الماضي، وحدات عسكرية سورية كانت تتصدى لمقاتلي “جبهة النصرة”.

وذكرت حينها مصادر إسرائيلية أن الطيران الحربي استهدف دبابتين وموقع للجيش السوري في ريف القنيطرة، ردًا على سقوط قذائف في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان، مصدرها الأراضي السورية، وهو ما تكرر في الساعات الماضية.

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