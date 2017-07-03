بعد موجة الحر.. “الأرصاد” تحذر !

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع توقف درجات الحرارة عن الارتفاع و بداية انخفاضها بشكل طفيف على الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة كتل هوائية حارة متمركزة جنوب ايران و العراق تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط و لبنان، وتنحسر تدريجيا بدءا من يوم الاربعاء. ملاحظة:الحرارة المحسوسة على الساحل (لا الفعلية التي تقاس بالظل) تقارب 41 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الى حدود 80%

– تحذير خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وارد، ونحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة ونذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

-الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع توقف درجات الحرارة عن الارتفاع و بداية انخفاضها بشكل طفيف على الجبال.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، ولا بد من التذكير ببقاء درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 23 الى 35 درجة، في الأرز من 19 الى 27 درجة، في الداخل من 20 الى 30 درجة

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع متوسط، يسوء محليا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 10 و30 %

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 29 درجة.

-الضغط الجوي 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:23 ساعة غروب الشمس: 19:53

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