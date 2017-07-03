بعد موجة الحر.. “الأرصاد” تحذر !

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع توقف درجات الحرارة عن الارتفاع و بداية انخفاضها بشكل طفيف على الجبال. وجاء في النشرة الاتي:
– الحالة العامة كتل هوائية حارة متمركزة جنوب ايران و العراق تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط و لبنان، وتنحسر تدريجيا بدءا من يوم الاربعاء. ملاحظة:الحرارة المحسوسة على الساحل (لا الفعلية التي تقاس بالظل) تقارب 41 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الى حدود 80%
– تحذير خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وارد، ونحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة ونذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.
-الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع توقف درجات الحرارة عن الارتفاع و بداية انخفاضها بشكل طفيف على الجبال.
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، ولا بد من التذكير ببقاء درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 23 الى 35 درجة، في الأرز من 19 الى 27 درجة، في الداخل من 20 الى 30 درجة
-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
-الانقشاع متوسط، يسوء محليا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 10 و30 %
-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 29 درجة.
-الضغط الجوي 755 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 05:23 ساعة غروب الشمس: 19:53