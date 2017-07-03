التفاصيل الكاملة.. هذا مانجت منه دمشق

مع تقدم القوات السورية وحلفائها بالبادية السورية ، وفرض سيطرتهم على مواقع هامة في غوطة دمشق من جهة ، والتصدي لهجوم الجماعات المسلحة نحو القنيطرة من جهة أخرى ، كان لا بد من ضرب الإرهاب للسكان المدنيين كما جرت العادة على مدار سبع سنوات من عمر الحرب .

استفاق سكان العاصمة السوريّة دمَشق عند السادسة وعشرون دقيقة من صباح الأحد 2حزيران/يوليو 2017 ، على وقع عدة انفجارات قويّة ، تبيّن إنها لثلاثة سيارات مفخخة ، قامت الأجهزة الأمنية بإحباط اثنتين منها قبل وصولهما لهدفهما وسط دمَشق ، بغية ضرب المراكز الحيوية في عمق المدينة . فيما انفجرت الثالثة عند ساحة الغدير بحي العمارة .

وفي التفاصيل تلقت الاستخبارات السوريّة في اليومين الماضيين معلومات مسبقة عن نية انتحاريين تفجير سيارات مفخخة في دمشق وضرب الأمن والاستقرار للسكّان الآمنين في أحيائهم ، وخلق جو من الذعر والتوتر في المدينة ، ردّاً على العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري في محور “جوبر – عربين – عين ترما” ، وإزالة الحواجز تمهيداً لعودة الوضع كما كان عليه في السابق .

في الرابعة والنصف فجراً ، بدأت الاستخبارات السوريّة والأفرع الأمنية بعمليات الرصد والمراقبة . و في تمام السادسة والربع صباحاً ، سيارة مشبوهة بداخلها انتحاري تسلك طريق الدويلعة بسرعة ، إلا أنّهُ كان مُغلقاً ، فأخذ الانتحاري طريق قبر الشيخ رسلان عند مطعم الطيارة سابقاً و دخل بعكس الطريق حيث كان فارغاً ، حينها تم رصده من قبل الاستخبارات السورية وأطلقوا النار عليه ، إلاّ أنه لم يتوقف وأُصيبَ الانتحاري بكتفه ، وقبيل موته قام بتفجير سيارته في ساحة الغدير بحي العمارة ، أما السيارتين المتبقيتين تم رميهما بقذيفتي B7 وتدميرهم وفق كمين مُحكم عند عقدة طريق المطار مقابل كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية في مدخل مدينة دمشق .

وأسفرت التفجيرات الإرهابية إلى أرتقاء 19 شهيداً و عدداً من الجرحى المدنيين ، وأضراراً مادية في الممتلكات العامة والخاصة والمنازل السكنية والآليات المتواجدة في المكان.

وبعد التفجير قامت القوات الأمنية بعدة تدابير عقب التفجير الانتحاري الذي تزامن مع سقوط عدد قذائف هاون ، بإغلاق الطريق المؤدي لباب مصلى , وتحويل الطريق باتجاه المنطقة الصناعية وكراج الست ، و إغلاق جميع المداخل المؤدية لحي الشاغور من جهة شارع الأمين و مدخل المدارس والسويقة .

ونظراً للوضع الأمني اليوم في العاصمة دمشق ، وحفاظاً على سلامة الطلبة ، قامت كلية الهمك بتأجيل الفترة الثانية من الإمتحانات ليوم الأحد 02/07/2017 و تأجيل إمتحانات الكلية الافتراضية منفذية الهمك بشكل كامل و إمتحانات كلية الهندسة المعلوماتية بشكل كامل ، بالإضافة إلى تأجيل مقرر التصميم المعماري للسنة الثالثة في كلية الهندسة المعمارية ، ومقرر إدراة المشاريع للسنة الخامسة إلى يوم آخر يحدد لاحقاً .

بدوره قام وزير الصحة الدكتور نزار يازجي بتفقد جرحى التفجيرات التي ضربت دمشق صباح اليوم ، والذين تتم معالجتهم في الهيئة العامة لمشفى الهلال الاحمر العربي السوري .

و من جهتها أهابت وزارة الداخلية بالأخوة المواطنين إلى ممارسة دورهم في التعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة والإدلاء بأي معلومات تتعلق بنشاط الإرهابيين وتحركاتهم حفاظاً على أمنهم وعلى أمن الوطن .

يُذكر أنه لولا جهود القوى الأمنية في متابعة الانتحاريين ، وتفجير السيارات قبيل وصولها لهدفها ، لكانت العاصمة دمشق استيقظت اليوم على بحرٍ من الدماء .

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