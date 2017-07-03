اللقيس يدعو اللبنانيين إلى حضور مهرجانات بعلبك

عقد رئيس بلدية بعلبك العميد “حسين اللقيس” مؤتمرا صحفيا، في مطعم ليالين في بعلبك، على أبواب المهرجانات الدولية التي ستنطلق في السابع من الجاري على مدرجات بعلبك الدولية.

اللقيس خولال المؤتمر دعا اللبنانيين والسياح العرب والأجانب لحضور المهرجانات، في أجواء أمنية هادئة يحافظ عليها الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وفق خطة مقررة من أجل الحفاظ على الوضع الأمني وسلامة السياح والقادمين.

واعتبر اللقيس أن “الوضع الأمني يشبه الأوضاع الأمنية في سائر المحافظات لكن المطلوب من الأجهزة الأمنية رد فعل سريع على أي حادثة”.

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