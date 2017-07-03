بالفيديو: من اخترق حصون المسلحين في حماة؟

3 يوليو, 2017 - 12:41 مساءً المصدر: الدفاع الروسية
بالفيديو: من اخترق حصون المسلحين في حماة؟

نشرت وزارة الدفاع السورية فيديو يظهر هجوما على مواقع المسلحين في محافظة حماة.

وقامت قوات النخبة من “صقور الصحراء” بدعم من طائرات الهليكوبتر الروسية “مي-28” (الصياد الليلي)، معززة بالدبابات “تي ـ 72” و”تي ـ 90″، بالهجوم على أماكن تمركز المسلحين قرب مدينة السلمية، حيث تمكنوا من الاستيلاء على عدد من الأماكن والأبنية التي كانت بأيدي الإرهابيين.

يشار إلى أن مروحية “مي-28” متخصصة في البحث عن الأهداف الجوية غير السريعة ودبابات ومدرعات العدو وآلياته غير المدرعة والقوات المعادية، وتدميرها في أي وقت من النهار والليل وحتى في الظروف الجوية الرديئة.

المصدر: الدفاع الروسية
3 يوليو, 2017

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