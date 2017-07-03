هل تشارك المعارضة السورية في أستانا5؟

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبدالرحمنوف أن المعارضة السورية المسلحة أكدت مشاركتها في الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية.

وقال عبدالرحمنوف إن “المراقبين في “عملية أستانا” سيصلون كذلك إلى أستانا في القريب العاجل. وأبرزهم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ستيوارت جونس”.

كما أضاف أن “وفد الأردن هو الآخر سيشارك (في مفاوضات أستانا) وقد وصل ممثلو الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا”.

وأكد الوزير الكازاخستاني أن المشاركة في “أستانا-5” هي عمليا كسابقتها .

وكانت وزارة خارجية كازاخستان قد أكدت في 29 يونيو أن مفاوضات “أستانا-5” على المستوى العالي تجري في عاصمة البلاد في يومي 4-5 يوليو.

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