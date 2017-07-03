اغتيال ماكرون!

ألقت أجهزة الأمن الفرنسية القبض على رجل اعترف بنيته قتل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال العرض التقليدي، المقرر يوم 14 يوليو/تموز في باريس.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن مصادر قضائية، أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، والذي تم إيداعه السجن هدد بمهاجمة عدة أقليات.

وسبق أن أُدين الشاب بتهمة تمجيد الإرهاب، ويصف نفسه بأنه “قومي”، وقد حاول اقتناء سلاح ناري، واعترف بعد القبض عليه، نهاية الشهر الماضي، أنه كان ينوي مهاجمة رئيس الجمهورية وعدة أقليات.

تجدر الإشارة إلى أن 14 يوليو/تموز، يوافق العيد الوطني الفرنسي، حيث يشهد شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس استعراضا عسكريا، يقام كل سنة منذ العام 1880.

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