لحاف يتحكم بدرجات الحرارة الساخنة والباردة ليلاً.. من يريده؟

ابتكر باحثون لحافاً ثورياً جديداً، يستطيع التحكم بدرجات الحرارة الساخنة والباردة ليلاً، ويعيد ترتيب السرير صباحاً من تلقاء نفسه.

ويستطيع الابتكار الجديد التحكم بدرجة الحرارة الخاصة بجانب كل مستخدم على حدة، ما يتيح للأزواج التمتع بدرجة الحرارة التي يرغبون بها، بغض النظر عن الشخص الآخر الذي يشاركونه السرير.

ويعمل اللحاف الذكي، الذي يحمل اسم Breeze (أو بالعربية “نسيم”) عبر توظيف طبقة رقيقة للغاية قابلة للانتفاخ، من خلال سلسلة قنوات يمر بها الهواء بين طبقتي اللحاف، وفق ما نقلته العربية نت عن صحيفة بريطانية.

وتتيح التقنية لكل شخص داخل السرير ضبط درجة حرارة وتكييف الهواء الذي يمر عبر سلسلة القنوات في الجانب الذي يخصه عبر تطبيق خاص على هاتفه الذكي أو بجهاز تحكم في الجانب الخاص به في السرير.

وذكر المصدر أن اللحاف يسمح لكبار السن أو أصحاب الاحتياجات الخاصة، بإعادة ترتيب سريرهم من تلقاء نفسه في الصباح باستخدام قنوات الهواء المتدفقة عبر اللحاف.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

