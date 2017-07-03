المصالحة قيد التطبيق في جيرود.. هل تنجح؟

تحدثت مواقع الكترونية معارضة عن مفاوضات بين الدولة السورية والميليشيات المسلحة في مدينة جيرود بمنطقة القلمون الشرقي وذلك لتطبيق اتفاق مصالحة في المدينة بين الطرفين.

وعلم الحدث نيوز من خلال رصده لصفحات المعارضة السورية أن الدولة السورية عرضت إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية التابعة لها، وتأمين ظروف معيشية مناسبة لأهالي المدينة، مقابل إنهاء المظاهر المسلحة فيها، وتشكيل لجنة خاصة بمتابعة أوضاع المعتقلين مع تعهدات بإخراجهم، إضافةً لإعادة الموظفين إلى وظائفهم”. مضيفاً أن المعارضة أبدت موافقتها على هذه النقاط.

وأكدّ المصدر أنّه “لم يتم التوقيع حتى اللحظة على شيء، بانتظار الجلسة القادمة، التي تم تحديدها الأربعاء المقبل، والتي غالباً ما ستكون هي الجلسة النهائية في حال تم التوصل لاتفاق على كافة البنود، ليصار بعدها إلى تسوية شاملة لأبناء المدينة”.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدولة السورية أفرجت قبل أيام عن اثني عشر معتقلاً من أبناء المدينة، فيما وصفه أحد المفاوضين بأنه “بادرة حسن نية”.

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