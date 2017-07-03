لجنة المال تقرّ موازنة وزارة الداخلية

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات، موضحا أن “اللجنة الفرعية التي شكلناها لموازنة وزارة الدفاع ستضاف إليها البنود المعلقة من موازنة الداخلية”.

من جهة أخرى، وعن اطلاق النار العشوائي في الهواء والسلاح المتفلت، أشار إلى أنه “يحصل هناك توقيفات وأفدنا انه حصل بحدود 80 توقيف بمسألة اطلاق نار بالهواء إلا أنه تم الافراج عن 64 منهم بأقل من 24 ساعة، هذا الأمر ليس مقبولا إذا لم يكن مبنيا على وقائع قانونية تسمح بهذا الافراج”.

وأشار إلى أن “هناك انطباع قوي أن المداخلات السياسية تؤدي إلى افراجات وهذا أمر برسم القضاء الذي عليه التشدد في هذه المسألة”، مشددا على أن “إطلاق النار بالهواء أمر لا يجوز كما أنه لا يجوز إطلاق سراحهم بهذه السرعة”.

وأضاف “طلبنا إفادتنا بمصير قانون البرنامج المقر لبناء السجون ولماذا لم يطبق؟ واستعرضنا ملف التطويع واللجنة تدعم هذه الحاجة في ضوء الحاجات الأمنية”.

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