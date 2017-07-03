فيديو جديد من “عرس بتغرين”

نشرت اذاعة “جرس سكوب” عبر حسابها على موقع “فايسبوك” فيديو من عرس بلدة بتغرين، يظهر فيه المدعو مايك صليبا مطلقا النار وحوله أشقاؤه خير وجورج ووهبه صليبا والمغني كارلوس.

وقد اصيب المصور ريمون مجاعص ونقل إلى مستشفى بحنس حيث إعتدى الإخوة صليبا على الطاقم الطبي وحطموا محتوياته.

#جرس_سكوب: فيديو حصري من عرس بلدة #بتغرين يظهر فيه المدعو #مايك_صليبا مطلقا النار وحوله أشقاؤه خير وجورج ووهبه صليبا والمغني كارلوس وقد اصيب المصور ريمون مجاعص ونقل إلى مستشفى بحنس حيث إعتدى الإخوة صليبا على الطاقم الطبي وحطموا محتوياته.#JarasScoop Publié par Jaras Scoop FM – Lebanon sur lundi 3 juillet 2017

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