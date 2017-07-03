الكرملين: بوتين وترامب سيبحثان خلال لقائهما في هامبورغ الملف السوري ومحاربة الإرهاب خلال اجتماع قمة العشرين

3 يوليو, 2017 - 4:21 مساءً
3 يوليو, 2017
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