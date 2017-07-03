المهندس: أميركا لا تريد إنهاء داعش في العراق

نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس يقول إنه لولا دعم وجهود إيران وحزب الله “لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”، مضيفاً أن الأميركيين يريدون تأمين الطريق من عمّان إلى بغداد حيث وضعوا منظومة صواريخ أرض-أرض.

قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس إنه لولا دعم وجهود إيران وحزب الله “لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”، مضيفاً أن الأميركيين يريدون تأمين الطريق من عمّان إلى بغداد حيث وضعوا منظومة صواريخ أرض-أرض.

المهندس أشار في ندوة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران إلى أن طريق دمشق بغداد باتت “مفتوحة ومؤمنة”.

المهندس أكّد أنّ من يتفاعل مع المشروع الأميركي سيهاجم الحشد و”نحن لا نستطيع منع من يدعمنا من دخول الانتخابات”، لافتاً إلى أن الحشد سيقف ويمنع بما أوتي من قوة المخطط الأميركي للسيطرة على الحدود العراقية السورية.

وكشف المهندس في سياق حديثه عن نزول طائرات أميركية وبقائها لساعات في مناطق سيطرة داعش في العراق.

وتابع المهندس قائلاً إنّه في معركة الموصل أوكلت مهمة تحرير المساحات الشاسعة للحشد الشعبي الذي حرر نحو 25 ألف كلم مربع.

كذلك، اعتبر المهندس أن التنسيق بين الجيش العراقي والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي أدى إلى الانتصارات، مشيراً إلى أن أميركا لا تريد إنهاء داعش في العراق.

وأعلن المهندس في كلمته أن الحشد الشعبي بدأ قبل عام تشكيل جهاز أمني وبدأ الجهاز العمل في المناطق المحررة.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس إن الرياض تحاول ترتيب أمور مع الحكومة تخص لوائح انتخابية.

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