“مليونان” وثائقي عن حياة السوريين في تركيا

ترشح فيلم “إيكي مليون \İki Milyon” وهو وثائقي تركي، يروي حكاية السوريين في تركيا الذين يحاولون التمسك بالحياة مجددًا، لمسابقة أفضل فيلم في مهرجان “ريل هارت” للأفلام والسيناريوهات في كندا.

ويتحدث الفيلم عن اللاجئين السوريين في تركيا، والصعوبات التي تواجههم، بدءًا من مسألة الإيواء والتعليم، والهوية، ومعاناتهم بشكل عام.

وقد شارك في إنتاج العمل الفني، كل من المنتجة ومساعدة المخرج درين باراكتا، ومسؤول الموسيقى عمر الفاروق تشفان، ومعالجة المشروع الفنية سلين يزار، والمخرج أونور مهامه، بحسب موقع “all4syria” .

ووفقًا للإحصائيات الرسمية الأخيرة لعام 2016 يوجد في تركيا نحو مليونين ونصف لاجئ سوري.

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