بالصور… وزير الداخلية يخالف القانون !

شوهد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مدخناً “السيغار” خلال اجتماع لجنة المال والموازنة بحضور رئيس لجنة الصحة النائب الممدّد لنفسه للمرة الثالثة عاطف مجدلاني، في مخالفة واضحة لقانون منع التدخين، ما حدا بأحد النواب إلى تذكيره بأنّ التدخين ممنوع.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

