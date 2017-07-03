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التصنيفات:
الحدث اللبناني
بالصور… وزير الداخلية يخالف القانون !
3 يوليو, 2017
- 5:50 مساءً
المصدر:
وكالات
Follow @alhadathnews
شوهد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مدخناً “السيغار” خلال اجتماع لجنة المال والموازنة بحضور رئيس لجنة الصحة النائب الممدّد لنفسه للمرة الثالثة عاطف مجدلاني، في مخالفة واضحة لقانون منع التدخين، ما حدا بأحد النواب إلى تذكيره بأنّ التدخين ممنوع.
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المصدر:
وكالات
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3 يوليو, 2017
الكلمات الدلالية:
الحدث نيوز
لبننان
مجلس النواب
نهاد المشنوق
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